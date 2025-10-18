肩を落として、会場を後にする角田(C)Getty Images陣営の判断に沸いた苛立ちは隠しようがなかった。現地時間10月17日、F1の第19戦となるアメリカGPが開幕。今季4戦目となるスプリントレース予選で角田裕毅（レッドブル）は18番手と停滞し、まさかの予選1回目（SQ1）での敗退となった。【動画】高速レースで見せたドライビング！ 角田裕毅の快走シーン今月末に行われるメキシコGPで来季のドライバー編成が発表される方針が決