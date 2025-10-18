四川航空は、札幌/千歳〜成都線の運航再開を再延期した。当初、10月26日から運航再開を予定していたものの、12月31日までの運休を決めた。2026年1月以降は水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は札幌/千歳発が7時間5分、成都発が5時間35分。同路線は四川航空のみが運航することになる。■ダイヤ3U3988札幌/千歳（16：30）〜成都（22：35）／水3U3988札幌/千歳（21：00）〜成都（03：05