北陸地方では、１８日夕方から１９日明け方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 【画像】北陸・全国の天気 ［気象概況］ １８日は前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進み、北陸地方を前線が通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北陸地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、