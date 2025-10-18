きょう18日(土)は秋雨前線の影響で全国的に雲が広がり、九州から東海、北陸や東北、北海道では北から次第に雨が降る見込みです。その他の地域でも所々で雨が降るでしょう。あす19日(日)も全国的に雲が広がりやすく、前線が日本の南まで南下する影響で、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。きょうの最高気温は、九州から関東では平年より大幅に高く、25℃以上となる地域が多くなっています。あすはやや落ち着きますが、それでも平