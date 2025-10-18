関東地方は雲が多くなっていますが、日中いっぱい大きな崩れはなさそうです。【午後の天気】各地とも日中は晴れ間が出ますが、夕方以降はしだいに曇り空に変わるでしょう。そして、夜遅くなると、雨の降る所がありそうです。日中の最高気温は、18日も26度前後まで上がるでしょう。人混みでは、蒸し暑く感じられそうです。【週間予報】19日から22日（水）にかけては、前線の影響で、曇りや雨となりそうです。20日（月）以降は20度に