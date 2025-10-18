【モデルプレス＝2025/10/18】元乃木坂46で女優の山下美月が10月15日、自身のInstagraストーリーズを更新。手料理に反響が集まっている。【写真】山下美月「親知らず抜歯ごはん」公開◆山下美月、親知らず抜歯時の手料理披露最近、親知らずを4本同時に抜歯したという山下。「親知らず抜歯ごはん」と食べやすい手料理を公開。「トマト潰してコンソメで煮てトリュフオイルとチーズ載せたやつ」と紹介した。◆山下美月の投稿に反響こ