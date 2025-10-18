あなたは読めますか？突然ですが、「猛々しい」という漢字読めますか？漢字だけを見ると「猛（たけし・もう）」という字から「勇ましい」「激しい」といったイメージが浮かびますが、実はもう一つ、現代でよく使われる意味があります。気になる正解は……「たけだけしい」でした！「猛々しい」には、主に二つの意味があります。一つ目は、勇ましくて強い、荒々しく激しいという意味です。二つ目は、ずうずうしい、ずぶとい、悪事を