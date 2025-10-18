あなたは読めますか？突然ですが、「欅」という漢字読めますか？街路樹や公園などで見かける、私たちの生活になじみ深い木の名前ですが、この漢字を見ると立ち止まってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けやき」でした！「欅（けやき）」は、ニレ科ケヤキ属の落葉高木を指します。その語源は「けやけき木（際立って目立つ、素晴らしい木）」から来ており、古くから日本を代表する木として尊ばれてきました