阪神タイガースが見事に日本シリーズ出場を決めた。前編記事『祝・阪神タイガースＣＳ突破！！「黄金の2025年」を振り返る』に続き、シーズン後半をプレイバック！岡田が語る「７連敗の原因」今シーズンで唯一ピンチらしいピンチがあったとすれば、セ・パ交流戦での7連敗だろう。前監督で現在はオーナー付顧問の岡田彰布氏はサトテルのポジションを替えたことで嫌な予感がしたと話す。「交流戦の少し前から佐藤をサードからライト