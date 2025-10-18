◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦マリナーズ６―２ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズが１７日（日本時間１８日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦に６―２で逆転勝ちし対戦成績を３勝２敗として、球団創設初のリーグ優勝に王手をかけた。マリナーズは１―２で迎えた８回にローリーが同点アーチ、その後無死満塁からスアレスがこの日２本目