吉本興業を退所昨年3月にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、15年間所属した吉本興業を辞めた誠子（36）。当初は仕事ゼロ、収入半減という厳しい現実にも「全然苦しくない」と語る。自らの人生にとって、フリーの道は「フルスイングの大きなチャレンジ」となったという。思いを聞いた。（全4回の第1回）＊＊＊【写真】少女時代の誠子…小学、中学、デビュー時の初々しいショットもコンビ解散が決まった後、さらに大きな