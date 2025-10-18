元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。元モー娘。メンバーとの食事会ショットを披露した。「Thank you for the most wonderful time」（最も素晴らしい時間をありがとうございました）と書き出すと、飲食店での自身と元モー娘。の石川梨華、譜久村聖との3ショットをアップ。高橋は先月9月14日に39歳の誕生日を迎えていた。3人は仲が良く、互いのSNSでたびたび交流の様子を披露して