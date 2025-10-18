◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦ブルージェイズ2―6マリナーズ（2025年10月17日シアトル）ブルージェイズは17日（日本時間18日）、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦に2―6で逆転負けを喫した。通算2勝3敗で、1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出へ後がなくなった。チームをけん引していたスプリンガーは5回にも適時打を放ち、このシリーズは全試合長打を放っていた。だが、7回に右膝に死球を