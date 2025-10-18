◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース-ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、この日2本目のHRを放ちました。ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズの第4戦。3連勝と突破に王手をかけているドジャースは、大谷選手を1番投手兼指名打者の投打二刀流で起用しました。これに応え大谷選手は好投を披露。第1打席でも先頭打者HRを放ちました。すると2回の第2打席は四球、4回に第3