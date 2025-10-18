「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で右翼席へ特大の一撃を放った。右腕・パトリックとの対戦になった大谷。２死無走者で初球の内角カットボールには手を出さなかった。２球目のワンバウンドする変化球は冷静に見極め、３球目のバックドアもじっくりと選んでカウントを作った。４球目の内角低めもバットを出さず３−１に。５球目