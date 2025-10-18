¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎKOKONA¤¬¡¢¤­¤ç¤¦18Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ªME¡§I¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü½Ð±éÍ½Äê¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ KOKONA¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê