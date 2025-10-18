寒さが厳しくなる季節、体に優しいインナーが欠かせません。そんな中、メイド・イン・アースがクラウドファンディング「Creema SPRINGS」に初登場！オーガニックコットン100％で作られた「ソフト接結インナー」は、冷え性や乾燥肌に悩む女性にぴったりのアイテムです。さらに、自然素材にこだわり抜いた「メイド・イン・アース」ならではの安心感が魅力。限定特典があるこの機会に、ぜひチェックし