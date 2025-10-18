SKE48の相川暖花（21）が、17日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。人気アップの方法についてゲストに相談した。加入11年目ながら、握手会にファンが1人しかこなかったことがSNSでバズった相川は、その後、「バズってちょっと人気が出たんですよ」と話した。「（シングルの）選抜メンバーにも初めて選ばれたんですよ。10年間かすりもしなかったのに」と恩恵があったことを明かした。「こうして『