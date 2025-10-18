¡Öº¸Â­¤Î¤¹¤ÍÌÓ¤¬Ìµ¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬¡Ö¤¹¤ÍÌÓ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¶¥µ»ÆÃÀ­¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢½ÀÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÂÀ¤â¤â¤ÎÌÓ¤¬À¸¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»ÌÓ¤¬½ÀÆ»Ãå¤ÎÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÀ¸¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤¹¤Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É¨²¼¤Î°ìÉô¤Î¤¹¤ÍÌÓ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë»¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£º¸Â­¤Î¤¹¤ÍÌÓ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç