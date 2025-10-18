＜ファンケルクラシック初日◇17日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞ 無添加化粧品、健康食品、サプリメントを販売しているファンケルが主催する国内シニアツアーが開催されている。【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…その会場では、ゴルフ観戦はもちろん、ギャラリーが楽しめる企画も盛りだくさん。練習グリーン付近では、顔写真を撮影するだけで肌の状態を瞬時にチェックすることができる『