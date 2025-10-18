＜富士通レディース2日目◇18日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞午前7時40分スタートの第1組から第2ラウンドの競技が行われている。【写真】悔しさがにじみ出ています午前10時10分には、6アンダーで自身初となる初日首位発進の渋野日向子が競技を開始。1番パー5は、ティショットからラフを渡り歩き、パーオンしたものの3パットのボギー発進とした。5アンダー・2位の佐久間朱莉、渡邉彩香とともに