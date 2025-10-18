大阪の入管施設で収容者１７人が６人部屋に２４時間以上閉じ込められたのは不当と元収容者らが訴えた控訴審判決で、大阪高裁は控訴を棄却しました。２０１８年、大阪市住之江区の入管施設で６人部屋に集まっていた収容者１７人が部屋に戻るよう指示されましたが、拒んだことから、２４時間以上閉じ込められました。この間に大阪府北部を震源とする地震が発生し、ナイジェリア出身の男性らは「不当な扱いにより屈辱感を受けた