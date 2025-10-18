自民と維新による連立を視野に入れた政策協議が詰めの調整に入っています。１７日、自民党との２度目の政策協議を終えた日本維新の会。藤田共同代表は「大きく前進した」と話し、最終的な合意に向け、詰めの調整に入ったことを明らかにしました。維新が連立入りの柱の１つとして掲げる「副首都構想」。法案づくりの中心を担う議員がＭＢＳの取材に応じ、「副首都」の考え方について自民との間で「もう少し慎重な協議が必要」