自民党が日本維新の会と連立政権樹立に向けた政策協議を進めていることについて、自民滋賀県連の川島隆二・会長代行（県議）は１７日、維新が連立入りした場合でも、滋賀の国政選挙で選挙協力しない考えを示した。維新は、前回衆院選で滋賀１〜３区に候補を擁立。１区で斎藤アレックス氏が自民の大岡敏孝氏を破って当選。大岡氏は比例復活に回った。自民県議団幹部と県庁で記者会見した川島氏は「政策の協力関係はあっても、