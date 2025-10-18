第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで行われ、上位１０校が来年１月の本大会出場権を獲得した。１位の中央学院大から４位の日本大までが上位１０人の合計タイム差で３４秒の中に入る大接戦となった中で、トップ通過したのは中央学院大だった。個人記録で日本人トップ（全体７位）