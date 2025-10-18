◆ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ロサンゼルス・ドジャース−ミルウォーキー・ブルワーズ17日（日本時間18日午前9時38分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとホームでリーグ優勝決定シリーズ第4戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。4戦先勝のリーグ優勝決定シリーズは、ブルワーズの本拠地・アメリカンファミリーフィールドで13