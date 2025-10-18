ÂçÊ¬¸©Ë­¸å¹âÅÄ»Ô¤Ï10·î25Æü¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯µ­Ç°»ö¶È¡ß¿·Ë­¸å¹âÅÄ»Ô20¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖË­¸å¹âÅÄ¾¼ÏÂ¤ÎÄ®¥Ò¡¼¥í¡¼º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ë­¸å¹âÅÄ¾¼ÏÂ¤ÎÄ®¥Ò¡¼¥í¡¼º×¤êÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÄ®¥×¥í¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¾¼ÏÂ¤òºÌ¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÄ®¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢Ë­¸å¹âÅÄ»Ô¹âÅÄÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¡£¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¥×¥í¥ì¥¹ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¥­¥Ã¥º¥×¥í¥ì¥¹¶µ¼¼¤ä¡¢¶å½£¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¹¥«¥ë¥ê¡¼