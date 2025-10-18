日本レスリング協会名誉会長の福田富昭氏（８３）が１７日、２０２５年度の文化功労者に選ばれた。福田氏は１９６５年世界選手権フリーバンタム級で優勝。引退後は指導者として名選手を輩出。女子レスリングの普及、強化に努め、日本のお家芸に成長させた。日本レスリング協会会長、日本オリンピック委員会副会長などを歴任。スポーツ界の発展に大きく貢献した。福田氏は「非常に光栄に存じております。スポーツ界のために、今後