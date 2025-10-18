全国の大学の入試に「女子枠」が広がっています。主に理工系の女子学生を増やすことがねらいです。 30年を超える実績がある名古屋工業大学の理事が、女子枠に「一定の効果がある」という検証結果を発表しました。一方で、まだ残る課題とは。 大手予備校の河合塾によると、2025年度に全国で30の国公立大学が学校推薦型選抜や総合型選抜に「女子枠」を設けました。 2026年度からは少なくとも36国公立大学に増え、京都