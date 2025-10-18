ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、無理なく「お米代」を節約できる方法を紹介します。※写真はイメージです2024年の夏頃から、お米が品薄状態に陥り、お米の価格が急騰しました。新米が出回れば価格高騰も落ち着くと言われていたものの、政府による備蓄米放出が小売価格に与えた効果も限定的で、2025年秋現在でも「令和の米騒動」と呼ばれる状態が続い