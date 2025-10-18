ホクホクした食感と香ばしい香りが食欲をそそります（写真：筆者撮影）【写真deレシピ】クリの渋皮をカンタンにむくための「たった2分」の下準備とは？料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、秋の味覚の代名詞の1つ、クリを使った定番料理で