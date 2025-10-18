今月17日午後5時頃、長岡市の国道290号で普通自動車を運転していた72歳の男が、横断歩道を歩いていた71歳の男性をはねる事故がありました。過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、長岡市栃尾泉のアルバイト従業員の男（72）です。警察によりますと、男は今月17日午後5時15分頃、長岡市赤谷の国道290号で普通自動車を運転中、交差点を右折した際に、横断歩道を歩行中の71歳の男性をはねたということです。男性は意識不明の重体で病院