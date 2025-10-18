伊東健人が、自身の誕生日である本日10月18日にポニーキャニオンへ移籍することを発表。あわせて、移籍第1弾となる3rd EP『ShAdow』を2026年1月21日にリリースする。 （関連：伊東健人、大人のステージングで魅了出来立ての新曲も披露した『1st LIVE ～咲音～』レポ） 今作のテーマは、“他者に見せている表向きの部分ではなく、本来の自分や本能”となっており、ジャンルの異なる楽