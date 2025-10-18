モロッコで開催されるU-17女子ワールドカップが幕を開けた。現地10月17日のオープニングマッチにホスト国のモロッコが登場。ブラジルとの一戦は、０−３で敗れた。12分、36分に失点し、２点ビハインドで迎えた後半も75分に被弾。懸命の反撃も実らず、悔しい結果に終わった。モロッコ代表の公式アカウントは、「望んだ結果ではないが、努力を誇りに思う」などと綴り、ブラジル戦の結果を報告。この投稿には「規律、調和、戦略