Photo: 山田洋路 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。毎日の通勤や外出時、大きなバッグを持ち歩いているのに、実際に使うのはほんの一部、荷物過多のムダさに気づいてしまった現代人にピッタリのボディバッグがあります。現在プロジェクトを展開中の「防水本革ミニスリングバッグ」がそれ。必要最小限の荷物だけをスマートに収納できる1L容量のミニスリングは、高品質な防水本革が魅力たっ