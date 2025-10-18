言語学では、語には「発音」と「語義」（＝語の意味）が備わっていると考えます。それは、どちらかが欠けると語ではない、ということでもあります。谷川俊太郎の第1詩集『二十億光年の孤独』に収められている「二十億光年の孤独」には次のようなくだりがあります。火星人は小さな球の上で何をしてるか僕は知らない （或はネリリしキルルしハララしているか）しかしときどき地球に仲間を欲しがつたりする