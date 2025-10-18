6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが、ファーストシングルCD「Toi Toi Toi」のリリースを控え、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。魔法の呪文のような印象的なフレーズと、“ぷりぷり全開”のパフォーマンス。その裏に隠された覚悟とこだわり、そしてグループへの想いを語ってくれた。（「推し面」取材班）取材が始まって約3分。ほんわかとした口調のさくらが突然こう打ち明けた。「録り直し