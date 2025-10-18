滋賀県彦根市で開かれた「ご当地キャラ博2025」の開幕式＝18日午前人気ゆるキャラ「ひこにゃん」で知られる滋賀県彦根市で18日、全国のキャラクターが集まる「ご当地キャラ博2025」が開かれた。33都道府県から100を超えるキャラクターが参加し、愛らしい姿で観客に地元の魅力をアピールした。19日まで。開幕式ではステージいっぱいに集合。ご当地PRでは、15周年を迎えた島根県の「しまねっこ」が、かわいらしいダンスを披露し