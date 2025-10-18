首位の鹿島が足踏みも神戸は痛恨の引き分け、京都と柏次第でまた混戦に2025明治安田J1リーグ第34節の一部が行われ、首位の鹿島アントラーズが4位のヴィッセル神戸との直接対決を0-0で引き分けた。この結果、鹿島は勝ち点66、神戸は勝ち点61で2位に浮上した。5位のサンフレッチェ広島はFC東京と0-0で引き分け、勝ち点59。FC東京は勝ち点42の11位となっている。下位では、17位の横浜F・マリノスと18位の横浜FCが勝ち点31で並んで