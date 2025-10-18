◆ ワールドシリーズ進出懸かる一戦で衝撃2ホーマーロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間17日、ブリュワーズとの優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。第3打席でこの試合2発目となるポストシーズン4号本塁打を放った。現地4日の地区シリーズ第1戦以来、中12日で先発マウンドに上がった大谷は、先頭打者トゥラングを四球で歩かせるも、続く2番チョウリオは100.3マイル（約161.4キロ）