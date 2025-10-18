タレント菊地亜美（35）が、17日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。品があると思われるように、話し方を工夫していることを明かした。菊地は「相づちを『はい、はい』っていつもやっていたんですけど、子どものことの時だと『ええ』に変えたんですよ」と話した。「『ええ』にしただけで、ちょっと保護者感が出るっていうか」。さらに「年上の女優さんって、受け答えが『ええ』じゃないですか。