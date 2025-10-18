【モデルプレス＝2025/10/18】タレントのユージが10月16日、自身のInstagramを更新。公開した高級車に反響が集まっている。【写真】ユージ「憧れる」と話題の2800万超え高級愛車◆ユージ、高級愛車を公開ユージは「992 GT3ツーリング」と自身の新車であるポルシェ992 GT3ツーリングの写真を公開。この車はポルシェ公式サイトで2868万円と紹介されている高級車。投稿では子どもたちが車に乗り込む姿などを公開し「うちの車好き饅頭