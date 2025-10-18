女優の夏帆（34歳）が、10月17日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。バカリズム作品は「自分の中で“ご褒美仕事”って言わせて頂いている」と語った。連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演している夏帆が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。20年近くのキャリアがあるが、「なんでこんなにできないんだろう、と毎回思いながらやってます。どの作品も。毎回、だから作品入るごとにすごく落ち込ん