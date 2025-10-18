ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾を放ち場内は騒然。米メディアからも次々に驚きの声が上がった。大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪った。その直後の打席で左腕キンタ