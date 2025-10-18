小川晶・前橋市長（42）のラブホ通い騒動が今も波紋を広げている。部下である市幹部の既婚男性X氏と10回以上のラブホ通いを認めながら、「男女の関係はない」と釈明を繰り返した小川市長。そうした姿勢の彼女を擁護する声が出始める一方、取材班が入手した"証拠動画"の存在により、釈明内容の一部に疑義が呈される事態も生じている――。【前後編の後編。前編から読む】【写真】ホテルから出てきた際に黒縁眼鏡をかけている小川