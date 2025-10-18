東京キャラクターストリートの「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、2025年10月9日(木)よりリニューアル！店内装飾の一部をダークサイドに変更し、デス・スターの新たなフォトスポットが登場。注目グッズとあわせて紹介していきます。 東京キャラクターストリート「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」 会期：2025年7月4日(金)から2026年1月12日(月・祝)前半2025年7月4日(金)から2025年9月28日(日)後半