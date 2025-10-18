見た目はごく普通の和菓子屋のおだんごですが、超ハイクオリティ！ 食楽web 東京・目黒のランドマークのひとつ、目黒雅叙園が2025年10月に休館となります。そこで、目黒雅叙園と長年ゆかりのある和菓子店『風林堂』の今後が気になり、訪ねてみました。 お店の外観 『風林堂』があるのは、東急目黒線・西小山駅から徒歩8～9分ほど歩いた住宅街の片隅にあります。現在は二代目が受け継いでいますが、腕利きの和菓