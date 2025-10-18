１６日、創作オペラ「王陽明」の一幕。（貴陽＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽10月18日】中国貴州省貴陽市の貴州飯店国際会議センターで16日夜、創作オペラ「王陽明」が上演された。同作品は、明代の哲学者であり思想家、軍事家でもあった王陽明（おう・ようめい）が、上奏文を提出したことで陥れられ、貴州省の竜場駅に左遷され、竜場で悟りを得た経緯を題材に、オペラという形式で舞台上に再現した。１６日、創作オペラ「王陽