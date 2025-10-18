「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が左翼で先発出場し、三回に神業の併殺劇を見せた。１死一塁からテュラングが左翼へ痛烈なライナーを放った。これを前進してきたキケが鮮やかにキャッチ。ここで一塁走者の離塁が大きくなっているのが目に飛び込んでくると、そのままランニングスローで一塁へ投げた。ボールは低い軌道でワンバウン