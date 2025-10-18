◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる先頭打者本塁打を放ち、投打の活躍にネット上では驚きの声が寄せられた。初回、投手として先頭・チュラングを四球で出